Суд в Израиле отклонил все иски против освобождения палестинских заключенных

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Высший суд справедливости Израиля (БАГАЦ) отклонил все иски против освобождения палестинских заключенных в рамках первого этапа соглашения о прекращении огня в секторе Газа, передает телеканал Now14.

"Не в нашей компетенции вмешиваться в дела такого рода, в которых сфера судебного надзора крайне узка", – говорится в решении судей.

Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня, которое будет действовать 42 дня, начиная с 19 января. На первом этапе Израиль освободит более 1 890 палестинских заключенных в обмен на 33 израильских заложника. Войска еврейского государства должны будут отойти к границам сектора Газа, также в анклав возрастут поставки гуманитарной помощи.

Между тем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал ЦАХАЛ не приступать к прекращению огня, которое было запланировано на 09:30 по московскому времени, пока палестинское радикальное движение ХАМАС не предоставит список освобождаемых заложников.