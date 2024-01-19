Пакистан решил прекратить эскалацию напряженности с Ираном – СМИ

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Комитет нацбезопасности Пакистана решил, что обострение напряженности в отношениях с Ираном необходимо свести на нет, поэтому сейчас все усилия властей будут направлены на восстановление дипломатии между двумя странами. Об этом заявило агентство Reuters.

По данным СМИ, теперь для улучшения взаимоотношений Ирана и Пакистана в Исламабад и Тегеран вернутся отозванные ранее послы.

Ранее корпус стражей исламской революции (КСИР – элитные подразделения Вооруженных сил Ирана) нанес удары при помощи баллистических ракет и беспилотников по основной базе террористической группировки "Джейш аль-Адль" в провинции Пакистана Белуджистан.

В свою очередь, Пакистан осудил действия Ирана. Там заявили, что в результате произошедшего погибли двое детей, еще три девочки получили различные ранения.

После этого Пакистан принял решение отозвать своего посла из Ирана. Пакистанская сторона также отменила контакты с Ираном на высоком уровне.

