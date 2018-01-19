В Москве на выборах президента РФ задействуют более 43 тысяч человек

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
В состав участковых избирательных комиссий (УИК) в Москве на выборах президента РФ войдут более 43 тысяч человек. Об этом сообщил член Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут.
"На каждом участке количество человек зависит от численности комиссий. В общем и целом, это будет более 43 тысяч человек", – сказал Реут РИА Новости.
К выборам президента РФ в Москве откроются чуть более 3,6 тысячи избирательных участков, в их числе 180 "закрытых" участков в больницах и следственных изоляторах.
Выборы президента России состоятся 18 марта. ЦИК России получила 70 заявок от желающих баллотироваться на этот пост.
Ранее сообщалось, что по данным ВЦИОМ, почти 74 процента россиян планируют голосовать на выборах президента РФ в марте за Владимира Путина. ВЦИОМ также проводил опрос о количестве людей, которые примут участие в выборах президента РФ. По результатам опроса, на выборы планируют прийти 67 процентов опрошенных.
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