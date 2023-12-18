Лидер Северного Кипра призвал РФ установить отношения с непризнанной республикой

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Лидер турок-киприотов Эрсин Татар обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос о прямых отношениях между Россией и самопровозглашенной Турецкой республикой Северного Кипра (ТРСК). Об этом сообщает ТАСС.

Кроме Турции, Республику Северный Кипр не признает ни одно государство.

"Мы хотим, чтобы наши отношения с Россией развивались и расширялись, поэтому выражаю свою признательность всем россиянам, а также прошу российские власти и лично президента Путина рассмотреть вопрос об отношениях с Северным Кипром", – заявил он.

Татар попросил российское руководство "пересмотреть политику" по отношению к Кипру с учетом происходящих в мире глобальных перемен. По его мнению, прямые отношения Москвы с Северным Кипром были бы полезны и Турции, которая стремится к развитию отношений со всеми странами.

Лидер турок-киприотов отметил, что интерес Москвы "явно не находится на стороне европейского решения", по которому Север и Юг Кипра должны быть объединены под руководством ЕС, а Турция должна покинуть регион.

Ранее сообщалось, что российское диппредставительство на Кипре в скором времени начнет оказывать консульские услуги в северной части острова в городе Никосия. Татар тогда отмечал, что открытие офиса РФ на севере Кипра не означает признание Россией самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра.