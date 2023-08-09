Российское посольство на Кипре начнет оказывать консульские услуги на севере острова

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Российское диппредставительство на Кипре в скором времени начнет оказывать консульские услуги в северной части острова. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя посольства.

"Начнем оказывать консульские услуги в северной части города Никосия в самое ближайшее время. Работа будет вестись на регулярной основе", – рассказал он.

Как отметил собеседник агентства, такое решение не имеет политического подтекста.

Ранее стало известно, что итальянские власти приостановили программу выдачи "золотых виз" в обмен на инвестиции для граждан РФ и Белоруссии. Вместе с этим Финляндия остановила выдачу виз через генконсульство в Санкт-Петербурге и визовые центры VSF.

Между тем Китайский визовый центр официально начал деятельность в Петербурге. Он может принимать свыше 300 человек в день.

Китай возобновляет выдачу всех категорий виз иностранцам с 15 марта