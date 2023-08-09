14:21Политика
Российское посольство на Кипре начнет оказывать консульские услуги на севере острова
Фото: cyprus.mid.ru
Российское диппредставительство на Кипре в скором времени начнет оказывать консульские услуги в северной части острова. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя посольства.
"Начнем оказывать консульские услуги в северной части города Никосия в самое ближайшее время. Работа будет вестись на регулярной основе", – рассказал он.
Как отметил собеседник агентства, такое решение не имеет политического подтекста.
Ранее стало известно, что итальянские власти приостановили программу выдачи "золотых виз" в обмен на инвестиции для граждан РФ и Белоруссии. Вместе с этим Финляндия остановила выдачу виз через генконсульство в Санкт-Петербурге и визовые центры VSF.
Между тем Китайский визовый центр официально начал деятельность в Петербурге. Он может принимать свыше 300 человек в день.
Китай возобновляет выдачу всех категорий виз иностранцам с 15 марта
Читайте также