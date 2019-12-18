Москва и Рабат подписали декларацию о сотрудничестве

Фото: пресс-служба департамента внешнеэкономических и международных связей
Декларация о намерениях между коммуной города Рабат и правительством Москвы подписана в столице Марокко. Об этом сообщили в пресс-службе департамента внешнеэкономических и международных связей (ДВМС).
Отмечается, что 17 декабря прошла встреча руководителя ДВМС Сергея Черемина с мэром города Рабат Мохамедом Садики, в рамках которой состоялось подписание декларации о намерениях между коммуной города Рабат и правительством Москвы.
"И Москва, и Рабат – это исторические, культурные центры, и мы бережно относимся к сохранению нашего культурно-исторического наследия. Мы заботимся об улучшении экологической ситуации. Эти вопросы мы обсуждали не только с руководством мэрии Рабата, но и с руководством региона Рабат-Сале-Кенитра", – подчеркнул Черемин.
Министр также отметил важность подписания соглашения между странами. По его словам, Москва впервые подписывает соглашение со столицей африканского континента, добавив, что это историческое событие. Черемин также выразил мнение, что сотрудничество послужит во благо для двух столиц.
Днем ранее в Рабате также прошла встреча с президентом области Рабат-Сале-Кенитра Абдессамадом Секкалем и с представителями Генеральной конфедерации предприятий Марокко в Рабате (CGEM). Столичные власти выразили готовность всячески поддерживать развитие международных связей между Москвой и Рабатом.
Делегация из Москвы также встретилась с послом РФ в Марокко Валерьяном Шуваевым, мэром города Рабат Садики. А 18 декабря прошла планерная сессия конференция, на которой страны обсудили внешнеэкономические и инвестиционные взаимодействия.
Во время визита правительства Москвы также состоялся круглый стол "Цифровая трансформация и формирование глобального цифрового пространства. Приоритеты, перспективы, ключевые проекты".
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