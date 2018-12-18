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18 декабря, 10:40

В Совфеде прокомментировали резолюцию ГА ООН о "милитаризации" Крыма

политика безопасность

18 декабря, 10:40

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Фото: портал Москва 24/Роман Балаев

Принятие Генассамблеей ООН украинского проекта резолюции о "милитаризации" Крыма, части Азовского и Черного морей прокомментировала сенатор от Севастополя, представитель комитета Совфеда по международным делам Ольга Тимофеева.

Сенатор напомнила, что в ходе голосования 72 страны воздержались, а еще 19 не поддержали резолюцию. "Абсолютное большинство уже у США и их приспешников отсутствует", – подчеркнула Тимофеева в беседе с RT.

По ее мнению, страны НАТО, в частности США, Германия и Франция, участвовали в организации политического кризиса на Украине в 2014 году, и, "соответственно, сейчас они будут продолжать действовать в том же ключе". Нынешний киевский режим "создавался для тарана России", заявила сенатор.

Она также отметила, что в дальнейшем западные "союзники" Киева "будут только поощрять" конфликт. "Мы делаем все, чтобы донести правду, все, чтобы сформировать линии защиты внутри нашего контура и обеспечить безопасность своей страны", – пообещала Тимофеева.

Ранее Генассамблея ООН приняла резолюцию о "проблеме милитаризации" Крыма. "За" высказались 66 стран, "против" – 19, еще 72 государства воздержались. Резолюция также осуждает "увеличивающееся военное присутствие" РФ в акваториях Черного и Азовского морей.

политика безопасность

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