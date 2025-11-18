Госдума сохранила тарифы на соцстрахование от травматизма до 2029 года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о сохранении действующих тарифов на обязательное социальное страхование от производственного травматизма и профессиональных заболеваний на 2026–2028 годы.

Согласно документу, на ближайшие 3 года сохраняется действие 32 страховых тарифов, предусматривающих от 0,2 до 8,5% от сумм выплат. Также парламентарии решили сохранить действующую с 2001 года льготу по уплате страховых взносов за инвалидов.

Это необходимо в целях стимулирования работодателей активнее включать подобных лиц в трудовой процесс. Предусматривается, что страховые взносы за инвалидов составят 60% от установленных тарифов.

Уточняется, что общая сумма затрат на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве в следующем году составит 196,39 миллиарда рублей. В 2027 году она вырастет до 206,16 миллиарда, а в 2028 году – до 215,47 миллиарда рублей.

Поступления страховых взносов ожидаются на уровне 318,54, 344,39 и 370,58 миллиарда рублей соответственно. В пояснительной записке к решению Госдумы говорится, что этих сумм будет достаточно для выплат по страхованию Соцфонда России.

Ранее Госдума во втором чтении приняла закон о повышении НДС до 22%, сохранив при этом ставку в 10% для всех социально значимых товаров. Льготная ставка налога сохраняется для продуктов питания, медицинской продукции, лекарств, товаров для детей, книг и так далее.

Также вводится мораторий на привлечение к ответственности малых и средних предпринимателей, которые впервые перешли на НДС в 2026 году и допустили нарушения в этот период.

