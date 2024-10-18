Глава Харьковской ВГА Ганчев сообщил об иностранных наемниках среди пленных солдат ВСУ

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В числе военнопленных, которые были захвачены российской армией, оказались иностранные наемники. Об этом РИА Новости рассказал глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

"Подобная информация подтверждалась, мы об этом слышали", – отметил он.

Ганчев добавил, что компетентные органы займутся выявлением точных обстоятельств, а именно – являлись ли военнопленные наемниками или представителями регулярных войск НАТО.

Ранее в докладе управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) о ситуации на Украине говорилось, что украинские солдаты подвергают российских военнопленных избиениям и пыткам в украинском плену. С марта 2023 года было опрошено 205 российских военнопленных, из которых 104 подробно рассказали о пытках или других формах жестокого обращения.

Один из них сообщил, что его по очереди пинали и избивали от шести до восьми мужчин. При этом они использовали молотки, дубинки и металлические трубы. Кроме того, 10 российских военнопленных сообщили о сексуальном насилии в их сторону.

