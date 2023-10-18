США включили организации из России в антииранский санкционный список

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Минфин США повторно внес в санкционные списки организации из России, которые, по данным Вашингтона, сотрудничают с Ираном. Об этом сказано в документе ведомства.

В санкционный список вновь вошли Воздушно-космические силы РФ, "Рособоронэкспорт", 924-й государственный центр беспилотной авиации Минобороны РФ и Военно-транспортная авиация ВС РФ. К ним приписали маркировку IRAN-CON-ARMS-EO, которая подразумевает включение в реестр санкций США против Ирана.

Ранее сообщалось, что Белый дом планирует ввести новые ограничения в отношении России и КНДР из-за якобы сотрудничества Москвы и Пхеньяна в военно-технической сфере. По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джона Кирби, РФ якобы планирует получить от республики "сырье, которое поможет российскому оборонно-промышленному комплексу", а также "значительный объем" военных средств.

В США признали, что экономика РФ показала свою прочность перед западными санкциями