Лидер турецкой партии Перинчек перечислил угрожающие Анкаре страны

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Угроза Турции исходит прежде всего от США, Израиля и НАТО. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на лидера турецкой партии "Родина" Догу Перинчека.

По его словам, партия уже много лет заявляет, что для разработки правильной стратегии безопасности Турции нужно определить угрозу для страны.

Он уточнил, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в недавней речи сказал, что "деятельность Америки представляет собой чрезвычайную угрозу национальной безопасности Турции". Перинчек считает, что после подобного заявления правительство уже не может проводить "политику баланса", которая ставит под угрозу безопасность и создает неуверенность и дискредитацию в странах региона.

"Сказки о политике равновесия завершились", – заключил он.

Ранее Перинчек заявлял, что в случае его победы на выборах выведет страну из Североатлантического альянса. Он также сообщил, что, согласно результатам общественного мнения, 80% населения расценивают США как угрозу.

Кроме того, адмирал ВМС Турции в отставке Джем Гюрдениз сказал, что самая опасная угроза для Турции на сегодняшний день исходит от Запада, в том числе в связи с попытками создать сепаратистское курдское государство. По этой причине, считает он, Анкаре необходимо выйти из Североатлантического альянса.

Эрдоган преследовал премьера Британии на саммите НАТО