Экс-адмирал ВМС Турции призвал к выходу страны из НАТО

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Самая опасная угроза для Турции на сегодняшний день исходит от Запада, в том числе в связи с попытками создать сепаратистское курдское государство. По этой причине Анкаре необходимо выйти из Североатлантического альянса. С таким заявлением выступил адмирал ВМС Турции в отставке Джем Гюрдениз в интервью телеканалу Tele1.

"Клуб стран, взявших нас к себе в Альянс в свое время фразой "СССР вас оккупирует", теперь делает все возможное, чтобы разорвать Турцию на куски, вытолкнуть на обочину и превратить в свой спутник. Зачем мы остаемся в этой организации?" – цитирует Гюрдениза РИА Новости.

По его словам, Турция не получает никакой поддержки от Соединенных Штатов или Евросоюза, а отчеты ЕС наглядно противоречат геополитическим интересам Анкары.

Гюрдениз заявил, что Турции нужно выйти из НАТО из-за событий вокруг конфликта на Украине и планируемого США сведения счетов в Тихом океане. По мнению экс-адмирала, Анкару могут втянуть в конфликт через Украину. В таком случае стране придется закрыть проливы для России, в результате чего возникнет война между НАТО и РФ, добавил он.

Бывший военный также назвал генсека НАТО Йенса Столтенберга марионеткой Вашингтона. В связи с этим он допустил скорое вступление Украины в Альянс.

По словам Гюрдениза, Турции следует проводить собственную независимую политику, балансируя между "Атлантикой и Азией". Вместе с тем он добавил, что при выходе страны из НАТО война с Грецией будет неизбежна.

Экс-адмирал заключил, что Анкаре лучше рассмотреть вступление в военный альянс с Россией, Китаем и Индией либо плотнее контактировать со странами БРИКС (ассоциация пяти стран с развивающейся экономикой: Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. – Прим. ред.).

Ранее кандидат в президенты Турции, лидер партии "Родина" Догу Перинчек заявил, что в случае его победы на выборах, выведет страну из Североатлантического альянса. Он также сообщил, что согласно результатам общественного мнения, 80% населения расценивают США как угрозу.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что страна не станет присоединяться к антироссийским санкциям до тех пор, пока ограничительные меры против РФ не введет ООН.

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