Орбан заявил, что слова Путина о прекращении огня на Украине не обнадеживают

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ответ российского президента Владимира Путина на вопрос о перспективах прекращения огня в зоне спецоперации не является обнадеживающим. Об этом сообщает ТАСС.

"Сегодня все в Европе задают один вопрос: будет ли на Украине прекращение огня? Ответ, который я получил на этот вопрос от президента России, не был, мягко говоря, обнадеживающим", – заявил Орбан.

По его словам, для Венгрии приоритетом является прекращение притока беженцев и военных действий по соседству со страной. Орбан также отметил, что для Будапешта важно поддерживать российско-венгерское сотрудничество в энергетике и других экономических областях.

Путин провел встречу с Орбаном на полях форума "Один пояс – один путь" в Пекине. На ней венгерский премьер заявил, что Будапешт никогда не хотел противостояния с Москвой.

Российский лидер до этого сообщил, что РФ развивает отношения со многими странами Европы, несмотря на геополитические ограничения. Он уточнил, что среди них есть и Венгрия, и подчеркнул, что отношения между странами на протяжении десятилетий строились на основе учета взаимных интересов.



Путин встретился с Орбаном на полях форума "Один пояс – один путь" в Китае