США пообещали России вводить санкции каждый месяц

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Администрация Соединенных Штатов будет вводить дополнительные санкции против России. Она пообещала делать это "каждые месяц-два", заявил специальный представитель США по Украине Курт Волкер.

"Вы увидите введение дополнительных санкций каждые месяц-два", – пообещал Волкер на конференции в Атлантическом совете в Вашингтоне.

По его словам, США активно сотрудничают со своими союзниками из Европы по поводу санкций против России. Он подчеркнул, что у санкций определенно есть видимый эффект.

Ранее в департаменте внешнеэкономических и международных связей сообщили, что за годы санкций Москва заключила больше всего соглашений с европейскими городами.

Санкции в отношении России были введены на фоне присоединения Крыма в 2014 году по результатам референдума. Москва в ответ приняла меры, взяв курс на импортозамещение.

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