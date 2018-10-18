18 октября 2018, 17:46В мире
США пообещали России вводить санкции каждый месяц
Фото: depositphotos/etienjones
Администрация Соединенных Штатов будет вводить дополнительные санкции против России. Она пообещала делать это "каждые месяц-два", заявил специальный представитель США по Украине Курт Волкер.
"Вы увидите введение дополнительных санкций каждые месяц-два", – пообещал Волкер на конференции в Атлантическом совете в Вашингтоне.
По его словам, США активно сотрудничают со своими союзниками из Европы по поводу санкций против России. Он подчеркнул, что у санкций определенно есть видимый эффект.
Ранее в департаменте внешнеэкономических и международных связей сообщили, что за годы санкций Москва заключила больше всего соглашений с европейскими городами.
Санкции в отношении России были введены на фоне присоединения Крыма в 2014 году по результатам референдума. Москва в ответ приняла меры, взяв курс на импортозамещение.
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