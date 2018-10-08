Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

По данным департамента внешнеэкономических и международных связей, именно в период санкций Москва заключила больше всего соглашений с городами Европы. Об этом сообщил глава ведомства Игорь Ткач.

"Во время самых жестких санкций — два-три года этого периода, самое большое количество соглашений по сотрудничеству "город-город" мы подписали именно в это время", — сказал он, передает РИА Новости.

Ткач отметил, что санкционная изоляция на сегодняшний день никак не повлияла на Москву.

20 сентября США расширили санкции против лиц и компаний, предположительно связанных с оборонным и разведывательным сектором РФ.

Кроме того, президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, ужесточающий соблюдение режима американских санкций в отношении России.

В российском МИД это назвали "национальной забавой". В дипломатическом ведомстве подсчитали, что это "юбилейные санкции".