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18 августа, 19:21

Политика

Защита обжалует арест сопредседателя движения "Голос" Мельконьянца

Фото: ТАСС/Пресс-служба Басманного суда

Защита юриста и сопредседателя движения "Голос" (признано в РФ иноагентом) Григория Мельконьянца намерена обжаловать его арест. Об этом сообщил адвокат арестованного Михаил Бирюков.

"Мы будем обжаловать", – цитирует его РИА Новости.

Ранее в отношении Мельконьянца возбудили дело об организации работы нежелательной неправительственной организации (НПО) по части 3 статьи 284.1 Уголовного кодекса (УК) РФ. Основанием для этого стало взаимодействие "Голоса" с "Европейской комиссией по наблюдению за выборами".

На фоне произошедшего у юриста и координаторов движения в восьми российских регионах следователи провели обыски.

Позже Басманный суд Москвы по просьбе Следственного комитета (СК) РФ арестовал Мельконьянца. Согласно решению инстанции, он будет находиться в СИЗО до 17 октября.

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