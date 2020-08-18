Путин сообщил Лукашенко о переговорах с Меркель и Макроном

18 августа, 19:03
Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ
Президент России Владимир Путин проинформировал лидера Белоруссии Александра Лукашенко о переговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель и главой Франции Эммануэлем Макроном, сообщает БелТА.
"Владимир Путин проинформировал белорусского коллегу о его переговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном в части, касающейся ситуации в Беларуси", – исходит из сообщения.
В разговоре с французским лидером Путин отметил недопустимость вмешательства во внутренние дела Белоруссии. В ходе переговоров обе стороны подчеркнули, что заинтересованы в урегулировании возникших проблем.
Аналогичные мысли Путин высказал и в разговоре с Меркель. Он отметил, что любые попытки дальнейшей эскалации кризиса в Белоруссии неприемлемы. Сообщалось, что разговор состоялся по инициативе Германии.
Также президент РФ обсудил ситуацию в Белоруссии с главой Евросовета Шарлем Мишелем. Он подчеркнул, что разрешение кризиса возможно только при мирном и по-настоящему инклюзивном диалоге.
В стране тем временем продолжаются протесты, которые начались 9 августа на фоне президентских выборов. По их итогам, опубликованным ЦИК Белоруссии 14 августа, глава государства Александр Лукашенко одержал победу, получив 80,1% голосов. Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская набрала 10,12%.
Лидеры ЕС проведут 19 августа видеоконференцию для обсуждения ситуации в Белоруссии
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