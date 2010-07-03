В Госдуме оценили слова Порошенко о единстве Украины

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек считает, что украинское "единство" связано с жесткой борьбой политических группировок, сторонники которых "друг друга придушить готовы ради хлебных должностей и выгодных финансовых махинаций".

Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко сказал, что Россию пугают единство и решительность Украины. А полная интеграция Украины в европейскую и евроатлантическую системы, по его словам, – "крупнейшая угроза для агрессии Российской Федерации".

Бальбек полагает, что "демарши против Москвы – последняя соломинка для утопающего Порошенко". По мнению депутата, бывший президент Украины испортил себе репутацию событиями на Донбассе, ухудшением экономической ситуации и коррупционными скандалами.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что Москва только приветствует обретение Украиной единства.

"Мы не боимся единства и решительности Украины, а напротив, горячо приветствовали бы обретение страной вновь этих качеств. Но единство Украины возможно только на основе прекращения войны в Донбассе и возвращения к истокам – братским отношениям с Россией", – цитирует сенатора РИА Новости.

Политолог и экономист Александр Дудчак сомневается, что подобные заявления Порошенко интересны украинцам. Он объяснил, что население голосовало за изменение его политики.

"Рассказы об агрессии России и о том, что она чего-то боится, вызывают уже не удивление и зевоту, а скорее раздражение", – уточнил он RT.