Гражданские жены погибших бойцов СВО смогут претендовать на льготы

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Думский комитет по обороне одобрил поправки, которые устанавливают условия для получения льгот гражданскими женами погибших бойцов СВО. Информация об этом размещена в электронной базе Госдумы.

Поправками предлагается дополнить законопроект о предельном сроке выплат единовременных пособий военнослужащим и добровольцам, которые в ходе боевых действий получили ранения, препятствующие продолжению военной службы.

При этом претендовать на льготы смогут только те гражданские жены, у которых с участником спецоперации было общее хозяйство, либо они совместно проживали в течение трех лет до призыва или заключения контракта и у них есть общий несовершеннолетний ребенок.



Согласно поправкам, факт совместного проживания не будет устанавливаться, если солдат или его сожительница в течение указанного срока состояли в зарегистрированном браке.

Ранее Владимир Путин поддержал идею о том, чтобы участники СВО могли получать второе среднее специальное образование бесплатно. Изначально с таким предложением к главе государства обратилась уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Она уточняла, что некоторые военные после возвращения домой не могут трудиться по своей прежней специальности из-за полученных травм и иных причин.

