Саммит ЕС – СЕЛАК не согласовал итоговое заявление из-за разногласий по Украине

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Двухдневный саммит глав государств и правительств Евросоюза и Сообщества латиноамериканских и карибских государств (СЕЛАК) не согласовал итоговое заявление из-за разногласий по Украине. Об этом сообщил председатель Европейского совета Шарль Мишель.

"Я не могу сообщить об успехе по итоговому заявлению", – цитирует его ТАСС.

При этом Мишель назвал саммит огромным успехом, поскольку 60 странам удалось прийти к соглашению по всем пунктам итогового заявления. Отказ утвердить параграф был получен только от одного государства.

В заключение председатель совета добавил, что ЕС продолжит выступать в защиту интересов Украины на всех саммитах.

Ранее стало известно, что с начала 2023 года Украина получила от стран-союзниц более 23 миллиардов долларов. Как сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль, с начала года в бюджет Украины поступили 1,3 триллиона гривен при расходах в 1,78 триллиона гривен. Средства партнеров помогли стране дофинансировать дефицит бюджета.



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