Приглашение Украины в НАТО привело бы к началу новой мировой войны – Орбан

Фото: AP Photo/Heinz-Peter Bader

Приглашение Украины в НАТО привело бы к началу новой мировой войны, сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в программе радиостанции "Кошут".

Он подчеркнул, что в связи с этим лидеры стран Североатлантического альянса на саммите в Вильнюсе воздержались от такого шага, поступив, по его мнению, правильно. Одновременно он посетовал, что в западных государствах все еще преобладают воинственные настроения в пользу продолжения украинского конфликта.

Как считает Орбан, Киев агрессивен и постоянно что-то требует для себя, и поэтому, как ему кажется, конфликт будет продолжаться еще долго. Политик призвал венгерское правительство быть к этому готовым.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил о создании Совета Украина – НАТО. По его словам, этот шаг является частью плана многолетней поддержки Киева.

Столтенберг также выступил за отмену плана действий по вступлению в Альянс для Украины. Генсек НАТО считает, что это поможет сократить процесс присоединения.

Вместе с тем президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что Украина не войдет в состав Североатлантического альянса до разрешения текущего конфликта с Россией.

Путин заявил, что вступление Украины в НАТО создаст угрозу для РФ