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Владимир Путин пресек планы Владимира Зеленского по использованию западных зенитных ракетных комплексов Patriot против ВС РФ. Об этом сообщает китайское издание Sohu.

"В конце апреля Украина получила первую партию ЗРК Patriot американского производства, чему Владимир Зеленский, естественно, очень обрадовался – он давно ждал этот ЗРК и надеялся его применить. Он собирался безжалостно атаковать Россию и перехватить ее ракеты, чтобы заставить Москву потерять лицо", – сообщается в статье.

Но, отмечают авторы материала, планы Киева были нарушены, потому что российская гиперзвуковая ракета "Кинжал" уничтожила переданный Штатами комплекс противовоздушной обороны. Это сильно повлияло не только Россию и Украину, но и непосредственно на США, так как они являются создателями этого комплекса ПВО.

16 мая стало известно, что бойцы российской стороны ликвидировали ударом гиперзвуковой ракеты "Кинжал" американский ЗРК Patriot в Киеве. Вместе с этим ВС РФ уничтожили участки скопления живой силы ВСУ и склады с боеприпасами и вооружением.