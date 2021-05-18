Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

21:07

Захарова ответила на слова главы МИД Украины о "российском трюке"

политика

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала вывоз граждан из Непала ответственным поведением. Такая реплика стала ответом на слова главы министерства иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что поступок России является трюком.

Российское посольство вместе с Русским домом в Катманду сформировало рейс "Аэрофлота" для вывоза из Непала 219 граждан России. Также на борт попали граждане Белоруссии, Молдавии, Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Латвии, Азербайджана, Польши, Литвы, Мальты и 10 граждан Украины.

Захарова отметила, что многие страны благодарили Россию за такой поступок, при этом, по ее словам, киевский режим мимо лужи пройти не смог и на этот раз.

"Когда государство позиционирует себя как спаситель всех граждан независимо от национальности и гражданства и предлагает оказать содействие в сложной жизненной ситуации – это, Дмитрий Иванович, не трюк, а ответственное поведение. Понимаю, почему вы не подобрали нужное словосочетание – его нужно знать", – написала Захарова в Facebook.

Также она отметила, что российский посол в Непале Алексей Новиков помог в организации перевозки российских граждан домой.

В начале мая Непал приостановил международное авиасообщение из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Тогда россиянам порекомендовали в срочном порядке покинуть данную страну.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать