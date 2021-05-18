Захарова ответила на слова главы МИД Украины о "российском трюке"

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала вывоз граждан из Непала ответственным поведением. Такая реплика стала ответом на слова главы министерства иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что поступок России является трюком.
Российское посольство вместе с Русским домом в Катманду сформировало рейс "Аэрофлота" для вывоза из Непала 219 граждан России. Также на борт попали граждане Белоруссии, Молдавии, Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Латвии, Азербайджана, Польши, Литвы, Мальты и 10 граждан Украины.
Захарова отметила, что многие страны благодарили Россию за такой поступок, при этом, по ее словам, киевский режим мимо лужи пройти не смог и на этот раз.
"Когда государство позиционирует себя как спаситель всех граждан независимо от национальности и гражданства и предлагает оказать содействие в сложной жизненной ситуации – это, Дмитрий Иванович, не трюк, а ответственное поведение. Понимаю, почему вы не подобрали нужное словосочетание – его нужно знать", – написала Захарова в Facebook.
Также она отметила, что российский посол в Непале Алексей Новиков помог в организации перевозки российских граждан домой.
В начале мая Непал приостановил международное авиасообщение из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Тогда россиянам порекомендовали в срочном порядке покинуть данную страну.
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