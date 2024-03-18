В Белом доме признали, что Путин является президентом России

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США продолжат действовать исходя из того, что Владимир Путин является президентом России. Об этом заявил помощник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Реальность такова, что Путин – президент России, и нам приходилось иметь дело с этой реальностью на фоне всего [конфликта] на Украине, других шагов, противоречащих интересам США, которые мы видели со стороны этого президента и РФ под его руководством", – приводит его слова ТАСС.

Салливан подчеркнул, что Вашингтон продолжит работать с учетом этой реальности. Он также высказался, что для США исход голосования не был непредсказуемым. По его мнению, президентские выборы в России "не соответствовали критериям свободы и демократичности".

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер добавила, что Салливан хорошо изложил позицию Вашингтона по этому вопросу. Она также назвала очевидным тот факт, что Путин является лидером России.

Согласно итогам обработки 100% протоколов Путин набрал 87,28% на президентских выборах в России.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что результат российского президента является уникальным. По его словам, это говорит об абсолютной победе Путина как кандидата, а также о консолидации общества вокруг лидера.

В ЕС выразили недовольство голосованием. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что выборы в России якобы прошли в обстановке "сужающегося политического пространства", а также с нарушением политических прав и свобод.



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