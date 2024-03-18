В МИД РФ назвали лицемерным предложение США о диалоге по безопасности

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

США занимаются лицемерием и демагогией, предлагая России и Китаю начать диалог о контроле над вооружениями на своих условиях. Об этом ТАСС заявили в МИД РФ.

"Американские функционеры, заявляющие о якобы имеющемся у них желании без предварительных условий вступить с Россией в дискуссии по контролю над вооружениями, явно не потрудились ознакомиться с текстом послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию от 29 февраля 2024 года", – говорится в сообщении.

В нем, по мнению МИД РФ, исчерпывающе изложены принципиальные оценки такого рода "упражнений в лицемерии и демагогии". Позиция РФ в этом вопросе остается неизменной. Страна готова обсуждать вопрос только комплексно и с акцентом на аспекты, затрагивающие интересы ее безопасности, заключили в ведомстве.

Ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон призывает Москву и Пекин начать диалог о контроле над вооружениями. Она сообщила, что все, что нужно сделать странам сейчас, это сказать "да" и сесть за стол переговоров "в духе доброй воли".