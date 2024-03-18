Рябков не подтвердил информацию СМИ о перенесенном инфаркте

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил о хорошем самочувствии, передает ТАСС.

"Чувствую себя прекрасно", – сказал Рябков.

Ранее СМИ заявили, что дипломат перенес инфаркт. Его якобы госпитализировали после ухудшения самочувствия ночью 17 марта.

До этого директор народной артистки России Ангелины Вовк Светлана Торгало опровергла слухи о ее госпитализации. Она рассказала, что 81-летняя телеведущая регулярно обращается в поликлинику для обследований, однако информация о ее госпитализации с заболеванием бронхов не соответствует действительности.

