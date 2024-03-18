18 марта, 14:39Политика
В утекших данных Пентагона нашли детали боев за Артемовск
Фото: 123RF/jeremyarnica
Данные о боях за Артемовск по состоянию на 1 марта 2023 года были обнаружены в документах Пентагона, утекших в Сеть весной 2023 года. Об этом сообщает телеканал "Царьград".
"Украинские силы в Бахмуте (Артемовск. – Прим. ред.) почти полностью окружены, ГУР планирует направить элитное соединение для стабилизации катастрофической ситуации", – говорится в одном из документов.
В другом документе рассказывалось о планах воздушной обороны Украины в феврале 2023 года. Там уточнялось, что боезапасы к ЗРК "Бук" будут полностью исчерпаны к 31 марта 2023 года, а боезапасы к С-300 – к 2 мая.
Об утечке стало известно в начале апреля прошлого года. Помимо прочего, там содержались планы НАТО и Вашигтона по укреплению Вооруженных сил Украины. Спустя время по подозрению в сливе был арестован военнослужащий ВВС Нацгвардии США Джек Тейшейра.
Его обвинили в несанкционированном хранении и передачи информации о национальной обороне Штатов. 4 марта 2024 года стало известно, что он признал свою вину и согласился на тюремный срок в 16 лет.
Подозреваемого в связи с утечкой документов Пентагона оставили под стражей
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