Матвиенко хочет прописать в законе понятие "экологическая информация"

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о необходимости прописать в законодательстве понятие "экологическая информация", передает Агентство "Москва".
"Сейчас за сокрытие или искажение экологической информации для должностных лиц предусмотрен штраф. При этом само понятие "экологическая информация" законодательно до сих пор отсутствует. По-моему, уже давно пора ликвидировать этот пробел", – считает она.
Штраф за сокрытие или искажение сведений составляет от 500 рублей для физлиц и до 80 тысяч рублей – для юридических лиц.
13 марта Совфед одобрил закон о блокировке недостоверных и искажающих факты новостей. Документ расширяет перечень информации, доступ к которой могут ограничить. В частности, нельзя распространять фейки в СМИ и интернете, если они могут навредить жизни, здоровью и имуществу граждан.
Редакцию интернет-СМИ обяжут удалить фейк. Если владельцы сайта проигнорируют требования, их оштрафуют. Для граждан размер штрафов составит от 30 до 100 тысяч рублей, а для должностных лиц – от 60 до 200 тысяч рублей. Юрлицам придется заплатить от 200 до 500 тысяч рублей.
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