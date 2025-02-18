Стармер заявил, что обсудит на встрече с Трампом "ключевые элементы" мира на Украине

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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер рассказал, что обсудит с президентом США Дональдом Трампом ключевые элементы долгосрочного мира на Украине. Об этом сообщает телеканал Sky News.

"На следующей неделе я направлюсь в Вашингтон, чтобы встретиться с президентом Трампом и обсудить, что мы видим в качестве ключевых элементов долгосрочного мира", – заявил Стармер по итогам встречи европейских лидеров в Париже.

Он также добавил, что украинский конфликт – это экзистенциальный вопрос для Европы в целом и, следовательно, жизненно важный вопрос для национальных интересов Британии.

При этом ранее Стармер заявил, что Великобритания при необходимости готова отправить своих военнослужащих на Украину для обеспечения гарантий безопасности страны. Он также отмечал, что европейские страны должны увеличить расходы на оборону и взять на себя большую роль в НАТО.