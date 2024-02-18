Фон дер Ляйен собирается идти на второй срок главы ЕК – СМИ

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Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен собирается 19 февраля объявить о своем намерении пойти на второй срок. Об этом сообщает издание Bild, ссылаясь на источники.

По информации прессы, сказать об этом она планирует после встречи с исполнительным комитетом Христианско-демократического союза Германии (ХДС). Ожидается, что глава ЕК прибудет в Берлин 18 февраля после выступлений на Мюнхенской конференции по безопасности.

Ранее СМИ писали, что канцер Германии Олаф Шольц не допустил кандидатуру фон дер Ляйен на должность генсекретаря НАТО. По словам журналистов, одна из причин – слишком критичное отношение главы ЕК к России. Кроме того, сообщала пресса, шансы на пост генсека Североатлантического альянса есть у исполняющего обязанности премьер-министра Нидерландов Марка Рютте.

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