В Госдуме хотят обязать чиновников вести страницы в соцсетях

09:58
Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента
В Госдуме хотят обязать чиновников вести страницы в социальных сетях для связи с населением и решения возникающих проблем. Об этом сообщает газета "Известия".
По мнению автора законопроекта Александра Хинштейна, мера позволит затрачивать меньше времени не решение таких вопросов, как уборка мусора, отключение воды, запись ребенка в детский сад. Он также уточнил, что речь идет о чиновниках как федерального, так и муниципального уровня.
Документ уже получил рекомендацию комитета Госдумы по информационной политике. Предполагается, что законопроект могут принять в первом чтении в марте нынешнего года.
Ранее сообщалось, что Госдума приняла во втором чтении проект об изъятии у чиновников сомнительных денежных средств. Политик сможет сохранить деньги, если докажет, что заработал их честным путем. Речь идет о суммах свыше 10 тысяч рублей.
ГД приняла во втором чтении проект об изъятии у чиновников сомнительных денежных средств
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