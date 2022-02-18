В Госдуме хотят обязать чиновников вести страницы в соцсетях

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

В Госдуме хотят обязать чиновников вести страницы в социальных сетях для связи с населением и решения возникающих проблем. Об этом сообщает газета "Известия".

По мнению автора законопроекта Александра Хинштейна, мера позволит затрачивать меньше времени не решение таких вопросов, как уборка мусора, отключение воды, запись ребенка в детский сад. Он также уточнил, что речь идет о чиновниках как федерального, так и муниципального уровня.

Документ уже получил рекомендацию комитета Госдумы по информационной политике. Предполагается, что законопроект могут принять в первом чтении в марте нынешнего года.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла во втором чтении проект об изъятии у чиновников сомнительных денежных средств. Политик сможет сохранить деньги, если докажет, что заработал их честным путем. Речь идет о суммах свыше 10 тысяч рублей.

