Украинская женская рота зашла на Кременской участок фронта

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На Кременском участке боевых действий в Донбассе была замечена рота ВСУ, которая состоит из женщин. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на бойца спецназа "Ахмат" с позывным "Аид".

По его словам, женское подразделение, вероятно, состоит из добровольцев, носит название К-2 и принадлежит 54-й бригаде украинской армии. Российский боец рассказал, что бригада зашла на "болото" – участок местности в Серебрянском лесничестве.

"С таким мы еще не сталкивались, конечно. Думали, может, акустические ловушки, может, кажется (что слышны голоса. – Прим. ред.), а потом радиоперехваты послушали, и да, там женщины стоят", – поделился он.

Вместе с тем боец сообщил, что женщины на этом участке выполняют функции операторов беспилотников и снайперов. Он назвал их хорошими специалистами БПЛА, однако он не смог оценить их снайперскую работу.

Боец "Ахмата" уточнил, что пока стороны ведут на этом участке "переписку" снайперскими выстрелами, с помощью дронов и артиллерии. Уже когда будет идти штурм, военные РФ оценят, как себя поведет женский батальон, сказал спецназовец.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поддержал готовящийся законопроект о мобилизации, однако он высказался против призыва женщин. По его словам, это может спровоцировать массовый выезд женщин за границу.

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