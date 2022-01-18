Путин и Алиев обсудили ситуацию на Украине

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Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию на Украине, сообщает пресс-служба Кремля.

"С учетом недавнего визита Ильхама Алиева на Украину обсуждалась проблематика внутриукраинского урегулирования, буксующего из-за деструктивной линии Киева", – отмечается в сообщении.

Российский лидер в ходе беседы с Алиевым также рассказал о прошедших переговорах с американской стороной и ее союзниками по вопросам предоставления гарантий, обеспечивающих безопасность РФ.

Помимо этого, лидеры государств обсудили недавно произошедшую ситуацию в Казахстане и подтвердили настрой на дальнейшее укрепление российско-азербайджанского сотрудничества.

Ранее сообщалось, что на ближайшее время также запланированы переговоры Путина с президентом Ирана Ибрахимом Раиси.

Накануне стало известно, что на текущей неделе российский президент проведет заседание Совета безопасности, личные встречи и международные телефонные переговоры.