Путин и Алиев обсудили ситуацию на Украине

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию на Украине, сообщает пресс-служба Кремля.
"С учетом недавнего визита Ильхама Алиева на Украину обсуждалась проблематика внутриукраинского урегулирования, буксующего из-за деструктивной линии Киева", – отмечается в сообщении.
Российский лидер в ходе беседы с Алиевым также рассказал о прошедших переговорах с американской стороной и ее союзниками по вопросам предоставления гарантий, обеспечивающих безопасность РФ.
Помимо этого, лидеры государств обсудили недавно произошедшую ситуацию в Казахстане и подтвердили настрой на дальнейшее укрепление российско-азербайджанского сотрудничества.
Ранее сообщалось, что на ближайшее время также запланированы переговоры Путина с президентом Ирана Ибрахимом Раиси.
Накануне стало известно, что на текущей неделе российский президент проведет заседание Совета безопасности, личные встречи и международные телефонные переговоры.
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