Матвиенко прокомментировала принятие в Украине закона о реинтеграции Донбасса

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Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко прокомментировала принятие Верховной Радой Украины закона о реинтеграции Донбасса.

"Этот закон похоронил минские соглашения. Он создал условия для безответственного бесконтрольного использования вооруженных сил, применения оружия. В нем не сделано ни одного шага в сторону мирного процесса. Это очень тревожит, очень беспокоит", – цитирует Матвиенко РИА Новости.

За законопроект "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" проголосовали 280 депутатов при 226 необходимых.

Ранее в украинском парламенте отклонили поправку в законопроект, которая касалась разрыва дипломатических отношений страны с Россией.