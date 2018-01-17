Украинские депутаты отклонили поправку о разрыве дипотношений с Россией

Фото: ТАСС/Sergii Kharchenko/Zuma

Верховная рада Украины с 16 января рассматривает во втором чтении законопроект о реинтеграции Донбасса. Депутаты уже обсудили 617 поправок из 673, передает РИА Новости. Парламентарии отказались внести поправку о разрыве дипотношений с Россией. Поэтому из текста документа ее окончательно изъяли.

По мнению некоторых депутатов, разрыв дипотношений с Россией для Украины будет сродни "самоубийству" и повлечет эскалацию конфликта в Донбассе. В законопроекте Россию назвали "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории Донбасса – "оккупированными".

Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и непричастна к событиям в Донбассе. Протокол об установлении дипломатических отношений между Россией и Украиной подписали в 1992 году.