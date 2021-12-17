Генассамблея ООН приняла резолюцию РФ о борьбе с героизацией нацизма

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Генеральная ассамблея ООН поддержала российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма и неонацизмом. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, за принятие документа проголосовали 130 государств. При этом еще 49 стран приняли решение воздержаться.

В свою очередь, только две страны – США и Украина – проголосовали против.

Ранее Владимир Путин подписал закон о введении запрета на публичное отождествление ролей Советского Союза и нацистской Германии во Второй мировой войне. Документ ввел запрет на публичное отрицание решающей роли советского народа в победе над нацизмом и освобождении европейских стран.