Турция может открыть посольство в Палестине в Восточном Иерусалиме

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Президент Турции Тайип Эрдоган, выступая перед активистами правящей Партии справедливости и развития (ПСР) в городе Караман, заявил о намерении открыть посольство в Палестине в Восточном Иерусалиме.

"Мы уже объявили Восточный Иерусалим столицей палестинского государства, но пока не можем открыть там свое посольство, потому что Иерусалим в настоящее время находится под оккупацией. Но с божьей помощью мы откроем там свое посольство", – цитирует Эрдогана РИА Новости.

6 декабря президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля. Также он подписал документ о переносе в Иерусалим из Тель-Авива американского посольства. Решение США привело к акциям протеста со стороны палестинцев.

Ранее Эрдоган назвал Израиль государством "оккупации и террора". Такое заявление он сделал в ходе выступления на саммите Организации исламского сотрудничества.