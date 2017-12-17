Турция может открыть посольство в Палестине в Восточном Иерусалиме

17 декабря, 19:26
Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Президент Турции Тайип Эрдоган, выступая перед активистами правящей Партии справедливости и развития (ПСР) в городе Караман, заявил о намерении открыть посольство в Палестине в Восточном Иерусалиме.
"Мы уже объявили Восточный Иерусалим столицей палестинского государства, но пока не можем открыть там свое посольство, потому что Иерусалим в настоящее время находится под оккупацией. Но с божьей помощью мы откроем там свое посольство", – цитирует Эрдогана РИА Новости.
6 декабря президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля. Также он подписал документ о переносе в Иерусалим из Тель-Авива американского посольства. Решение США привело к акциям протеста со стороны палестинцев.
Ранее Эрдоган назвал Израиль государством "оккупации и террора". Такое заявление он сделал в ходе выступления на саммите Организации исламского сотрудничества.
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