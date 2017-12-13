Эрдоган назвал Израиль государством "террора и оккупации"

13 декабря, 15:23
Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал Израиль государством "оккупации и террора". Такое заявление он сделал в ходе выступления на саммите Организации исламского сотрудничества.
"Израиль – это страна оккупации и террора. Израильское правительство пытает безоружных людей", – сказал Эрдоган, передает ТАСС.
Во время своей речи президент показал снимок, на котором запечатлен мальчик из Палестины с закрытыми глазами в окружении израильских солдат.
Саммит ОИС проходит в Стамбуле. В нем принимают участие представители 48 стран. По завершении мероприятия планируется огласить ответ на решение Вашингтона по поводу Иерусалима.
6 декабря американский лидер Дональд Трамп заявил, что США официально признает Иерусалим столицей Израиля. В ответ на решение США Эрдоган назвал Израиль "террористическим государством" и предложил провозгласить Иерусалим столицей Палестины.
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