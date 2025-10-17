Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 октября, 18:51

Политика
Главная / Новости /

Медведев: контракт с ВС РФ заключили 336 тысяч человек с начала 2025 года

Медведев раскрыл число пришедших служить по контракту с начала 2025 года

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Свыше 300 тысяч человек заключили контракт на службу в Вооруженных силах России с начала текущего года. Об этом сообщил замглавы Совбеза Дмитрий Медведев во время рабочей поездки в Южный федеральный округ, опубликовав пост в соцсети "ВКонтакте".

"В общей сложности у нас прибыли в войсковые части 336 тысяч человек, которые заключили в этом году контракт, а также 28 тысяч добровольцев. Таковы актуальные цифры на сегодняшний день", – уточнил политик, назвав удовлетворительной ситуацию с набором контрактников в стране.

Также Медведев, осмотрев военный комиссариат в Астраханской области, сделал особый акцент на том, что вклад в этот процесс вносят все регионы и пункты отбора.

"Работу эту невозможно переоценить. Желаю вам успехов в дальнейшем", – добавил он.

В России в 2025 году увеличили план набора на военную службу по контракту. Глава Минобороны Андрей Белоусов отмечал, что его показатели в целом выполняются.

Также он подчеркнул, что главным вопросом обеспечения ведения наступательных действий остается комплектование российских войск. Другим приоритетными направлением, по его словам, является модернизация системы военного образования и подготовки офицерских кадров.

Читайте также


политикаобщество

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика