В ОАЭ объяснили сопровождение кортежа Путина машинами "ДПС"

Сопровождение кортежа Владимира Путина в ОАЭ полицией на автомобилях, на которых было написано на кириллице "ДПС", не является рядовой ситуацией, рассказали РИА Новости в посольстве России в Абу-Даби.

"Эмиратская сторона, наверное, хотела оказать дополнительный знак внимания в рамках теплого приема, устроенного главе российского государства", – сказал собеседник агентства.

Представитель дипмиссии отметил, что эмиратская сторона не консультировалась перед визитом с посольством по вопросу надписей на автомобилях. Собеседник агентства добавил, что делегации из России другого уровня в ОАЭ сопровождают обычные автомобили дорожной полиции без дополнительных надписей.

Ранее журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов опубликовал видео поездки Владимира Путина в ОАЭ. Кортеж российского лидера сопровождали автомобили с надписью на кириллице "ДПС".



До чего могут дойти знаки уважения: Кортеж Путина по Эмиратом ведут машины дорожной полиции с кириллической надписью ДПС pic.twitter.com/1fRc6Npm4J — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 15 октября 2019 г.



15 октября Владимир Путин прибыл в ОАЭ с официальным визитом. Когда самолет президента РФ приземлился в аэропорту Абу-Даби, у трапа российского лидера встретил наследный принц Абу-Даби Мухаммед аль-Нахайян. Они отправились в президентский дворец, где позже прошли двусторонние переговоры.

Уже во дворце духовой оркестр исполнил гимны России и Королевства. Затем прошла церемония представления делегаций двух стран, а после нее – государственный прием от имени короля Сальмана Аль Сауда в честь президента РФ.

На встрече российский лидер подарил наследному принцу белого кречета. В ответ принц подарил президенту РФ макет дворца Каср аль-Хосн.

Владимир Путин и Мухаммед бен Заид аль-Нахайян встречались уже десять раз. Их последняя встреча состоялась в 2007 году.