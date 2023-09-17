Сбитый над Атлантикой китайский воздушный шар не собирал разведданные – Пентагон

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Американское разведывательное сообщество полагает, что воздушный шар КНР, сбитый в феврале 2023 года, не собирал данные в небе над США. Об этом заявил председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли. Его слова передает РИА Новости.

"Оценка разведывательного сообщества с высокой уверенностью показывает, что тем воздушным шаром не проводился сбор разведданных", – сообщил генерал.

Милли отметил, что Китай не мог контролировать движение шара. Это невозможно с учетом значительной высоты, на которой он пролетал, и сильных воздушных потоков. Они делали невозможным движение аппарата за счет моторов.

Инцидент с китайским воздушным шаром, который пересек всю территорию США и был сбит над Атлантикой, произошел в феврале. Из-за этого отношения Китая и США обострились. Вашингтон утверждал, что аппарат собирал разведывательную информацию. Пекин в свою очередь заявил, что шар – это метеорологический аэростат, и его попадание в воздушное пространство США случайно.