Франция выступила против демилитаризации Украины

Фото: 123RF/bumbledee

Франция считает неприемлемой демилитаризацию Украины, укрепление ВСУ должно быть одной из гарантий безопасности. Об этом заявил министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад в интервью La Tribune Dimanche.

Он подчеркнул, что любой договор об урегулировании конфликта должен включать четкие гарантии безопасности Украины. По словам дипломата, представители "коалиции желающих" ведут разработку соответствующих гарантий и готовы играть ведущую роль в их обеспечении.

Встреча "коалиции желающих" состоится в воскресенье, 17 августа, под председательством британского премьер-министра Кира Стармера, немецкого канцлера Фридриха Мерца и французского президента Эммануэля Макрона. Они собираются обсуждать "дальнейшие этапы в рамках дискуссии о мире на Украине".

Европейские союзники украинского президента Владимира Зеленского будут убеждать его в продолжении поддержки, если Киев решится продолжить боевые действия против России, заявили в МИД Польши.