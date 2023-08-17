Лукашенко заявил, что части ВС РФ пересекали границу Украины из Белоруссии

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В начале спецоперации отдельные части российской армии пересекали границу Украины из Белоруссии. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко.

По словам Лукашенко, подобные действия за ВС России были замечены в районе Чернобыльского региона. При этом вопрос о том, почему российская армия пересекала границу, он рекомендовал задать президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Ранее Лукашенко во время встречи с Владимиром Путиным в Стрельне предложил ему обсудить возможность поддержки населения Западной Украины. По его мнению, при вступлении Украины в НАТО ее западная часть будет оторвана. При этом Россия и Белоруссия, отметил он, не могут допустить отрыва региона.



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