В ГД заявили, что вопрос о завершении конфликта на Украине встанет через пару лет

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Тема завершения противостояния на Украине появится на повестке через несколько лет. Об этом вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

"Вопрос того, как мы будем организовывать интеграцию бывшей Украины в Россию, в реальности он встанет лет через пять. Вы думаете, мы что, за три дня Харьков возьмем? И Киев за три недели? Кто сказал, что это мимолетная забава?" – заявил парламентарий.

Вместе с этим он подчеркнул, что российская сторона сражается против всего Североатлантического альянса.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил мнение, что Россия имеет достаточно сил, чтобы решить все задачи спецоперации. По его словам, сейчас западные государства ведут вооруженный конфликт чужими руками и пытается ликвидировать российскую сторону. Кроме того, считает Медведев, против РФ практически открыто воюет НАТО.