На Украине вышла детская книга с российским Крымом на карте

17 августа, 17:31
Фото: depositphotos/vankmit
Книгу с российским Крымом на карте опубликовали на Украине. В детской энциклопедии "Растительный мир" Елены Котенко присутствует иллюстрация, на которой Крымский полуостров представлен как часть России, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
Уточняется, что энциклопедию выпустило издательство "Ранок" в составе серии "Познаем и исследуем". Как заявили в самом издательстве, все экземпляры книги изымут из продажи. "Это ошибка дизайнера. Книга будет снята с продажи и будет редактироваться", − пояснили в руководстве "Ранка".
Ранее немецкий телеканал 3Sat признал Крым территорией России. Во время премьеры документального фильма о Сибири на телеканале продемонстрировали карту России, где Крымский полуостров был отмечен тем же цветом, что и остальная территория страны.
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