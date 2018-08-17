На Украине вышла детская книга с российским Крымом на карте

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Книгу с российским Крымом на карте опубликовали на Украине. В детской энциклопедии "Растительный мир" Елены Котенко присутствует иллюстрация, на которой Крымский полуостров представлен как часть России, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Уточняется, что энциклопедию выпустило издательство "Ранок" в составе серии "Познаем и исследуем". Как заявили в самом издательстве, все экземпляры книги изымут из продажи. "Это ошибка дизайнера. Книга будет снята с продажи и будет редактироваться", − пояснили в руководстве "Ранка".

Ранее немецкий телеканал 3Sat признал Крым территорией России. Во время премьеры документального фильма о Сибири на телеканале продемонстрировали карту России, где Крымский полуостров был отмечен тем же цветом, что и остальная территория страны.