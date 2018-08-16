Немецкий телеканал признал Крым территорией России

16 августа, 16:23
Фото: depositphotos/diy13@ya.ru
Немецкий телеканал 3Sat, вещающий на ФРГ, Австрию и Швейцарию, признал Крым территорией России, сообщает "Дни.ру".
На телеканале прошла премьера документального фильма о Сибири. В начале картины режиссеры продемонстрировали карту России, на которой Крымский полуостров отмечен тем же цветом, что и вся территория страны.
Авторы картины – известный немецкий кинодокументалист Дейв Д. Лейнс и московский корреспондент швейцарского телеканала Schweizer Fernsehen Кристоф Францен.
3Sat считается одним из крупнейших немецкоязычных телеканалов в Евросоюзе. Его аудитория составляет порядка около 200 миллионов человек.
Крым стал российским после референдума, проведенного в 2014 году. Тогда более 95 процентов жителей полуострова высказались за возвращение в состав России.
США и страны Евросоюза при этом не признали полуостров частью России. В результате перед многими картографическими сервисами встала проблема: в составе какой страны показывать этот полуостров.
Карты Google долгое время считали Крым украинским, однако летом 2016 года компания вернула названия населенным пунктам республики, которые некогда переименовала Украина.
Ранее сообщалось, что после запуска железнодорожной части моста через Керченский пролив в 2019 году пассажирские поезда начнут ходить в Крым из 11 городов России.
Уже в первый год по Крымскому мосту в обе стороны проедут около шести миллионов человек. Сейчас специалисты подготавливают инфраструктуру Крыма к запуску железнодорожной части моста.
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