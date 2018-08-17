МИД РФ направила протест в Госдеп США

Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская
В МИД России заявили, что Москва направила в госдепартамент США ноту протеста из-за нарушений норм международного права в отношении российских диппредставительств, передает РИА Новости.
"Последствия сложившейся ситуации выходят за рамки двусторонних отношений стран и затрагивают интересы всего международного сообщества", – отметили в ведомстве.
В послании говорится, что последствия действий США разрушают принципы суверенного равенства государств и международного сотрудничества в целях развития дружественных отношений между нациями и укрепления всеобщего мира.
В МИД уточнили, что в помещениях российских представительств осталась личная собственность сотрудников и их семей.
"Министерство требует дать доступ заинтересованным лицам в помещения, чтобы забрать свои личные вещи", – подчеркнули в МИД и призвали предоставить США полную информацию "о мерах, которые, по заверениям американских властей, приняты за истекший период в целях обеспечения безопасности и сохранности имущества".
Кроме того, в ведомстве отметили, что Россия оставляет за собой право на ответ, если США продолжат нарушать нормы международного права в отношении диппредставительств.
Ранее посол России Анатолий Антонов сообщил, что госдепартамент США отказывает ему в посещении российской дипсобственности в Сан-Франциско без особых оснований.
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