Посол РФ рассказал о необоснованном отказе США на доступ к дипсобственности

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Посол России Анатолий Антонов заявил, что госдепартамент США необоснованно отказывает ему в посещении российской дипсобственности в Сан-Франциско. Об этом дипломат рассказал во время выступления приеме неправительственной организации World Affairs Council.

"Все, что мы получаем от госдепартамента – необоснованные отказы (в посещении нашей дипсобственности)", – цитирует РИА Новости слова Анатолия Антонова.

Ранее сообщалось, что с 29 ноября по 3 декабря посол России Анатолий Антонов посетит штат Калифорния. В программе поездки – встречи с соотечественниками, экспертными и деловыми кругами, выступления в университетах, а также осмотр российской дипломатической собственности в Сан-Франциско и визит в Форт-Росс.