Посол России в США осмотрит российскую дипсобственность в Сан-Франциско

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Посол России в США Анатолий Антонов в ходе визита в Калифорнию осмотрит здания российского Генконсульства в Сан-Франциско. Об этом сообщил пресс-секретарь посольства Николай Лахонин.

"C 29 ноября по 3 декабря посол Антонов посетит штат Калифорния. В программе поездки − встречи с соотечественниками, экспертными и деловыми кругами, выступления в университетах, осмотр российской дипломатической собственности в Сан-Франциско, визит в Форт-Росс", − рассказал он.

В начале ноября власти США отклонили около 20 запросов России на посещение и проверку российских дипломатических объектов в Нью-Йорке. Об этом сообщил старший советник постоянного представительства РФ при ООН Максим Мусихин на заседании Шестого комитета Генеральной Ассамблеи.

Он уточнил, что при этом причины отказа госдепартаментом не объяснялись, также не указывалось, когда такое посещение могло бы быть осуществлено.

Закрытия консульства РФ в Сан-Франциско и двух объектов в Нью-Йорке и Вашингтоне США потребовали от РФ 31 августа. Диппредставительство перестало работать с середины дня 1 сентября. В МИД РФ эти действия назвали "грубейшим нарушением международного права".