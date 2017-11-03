США отклонили 20 запросов России на посещение дипобъектов в Нью-Йорке

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Власти США отклонили около 20 запросов России на посещение и проверку российских дипломатических объектов в Нью-Йорке, сообщил старший советник постоянного представительства РФ при ООН Максим Мусихин на заседании Шестого комитета Генеральной Ассамблеи.

Он уточнил, что при этом причины отказа госдепартаментом не объяснялись, также не указывалось, когда такое посещение могло бы быть осуществлено, передает РИА Новости.

"Государственным департаментом был установлен разрешительный порядок посещения этого объекта – с письменного согласия Офиса по делам иностранных миссий. Мы около 20 раз запрашивали такое согласие с целью хотя бы проверить состояние нашей собственности и убедиться в отсутствии каких-либо аварий. Каждый раз государственный департамент отвечал отказом", – заявил Мусихин.

Закрытие доступа властями США к российским объектам Мусихин назвал "фактическим захватом".

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил своему американскому коллеге Рексу Тиллерсону о необходимости вернуть изъятые незаконным путем объекты дипсобственности РФ в Соединенных Штатах. Министр заявил, что Москва не станет затягивать с обращением в суд по поводу изъятия российской дипсобственности.

Закрытия консульства РФ в Сан-Франциско и двух объектов в Нью-Йорке и Вашингтоне США потребовали от РФ 31 августа. Диппредставительство перестало работать с середины дня 1 сентября.